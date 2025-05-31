Коммунальные службы опубликовали график отключения воды в июне в Харькове, чтобы местные жители могли подготовиться заранее.

Отключение воды в июне в Харькове охватит десятки адресов в нескольких районах города, сообщает Politeka.

Как информируют на сервисе 1562, отключения воды в июне в Харькове будут происходить из-за масштабных плановых и аварийных работ на теплосетях. Поэтому во многих районах города люди останутся без горячего душа.

Часть ремонтов должна завершиться уже в ближайшие дни, однако есть и продолжающиеся до конца месяца. В частности, по улице Валентиновской, 21-А, с 30 мая отключили горячее водоснабжение в первом подъезде с 1 по 60 квартиры.

Возобновление подачи запланировано на 15 число после шестнадцати часов. Аналогичная ситуация сложилась и в доме 319 на Академике Павлове. Здесь также ограничили 1 подъезд, где во всех сорока восьми домах временно отсутствует теплый душ. Работы завершатся в середине месяца.

Отключение воды в июне в Харькове предусматривают профилактические и ремонтные работы и в целом массиве зданий, расположенных на нескольких улицах. Остановки горячего водоснабжения есть на Драгоманове, Амосове, Солнечном, Благодатном, Велозаводском, Единстве, а также на Салтовском шоссе.

По некоторым адресам работы коснулись почти всех квартир, таких как Амосова, 7, где ограничили весь подъезд. Схожая ситуация в домах 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17. Восстановить водоснабжение планируют до 5 числа.

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