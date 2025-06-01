Комунальники попередили містян про нові графіки відключення газу на тиждень з 2 по 8 червня у Вінниці, тому розповідаємо деталі.

На початку літа мешканців Вінниці та області чекають відключення газу на тиждень з 2 по 8 червня, повідомляє Politeka.

У зв’язку з плановими роботами з обслуговування газових мереж буде тимчасово призупинено подачу блакитного палива. Компанія «Нафтогаз» разом із газорозподільною філією попереджає про відключення газу на тиждень з 2 по 8 червня у Вінниці, а також у прилеглих громадах.

Ремонтні бригади проведуть огляд і профілактику газових систем. Ці заходи направлені на те, щоб уникнути майбутніх аварій і забезпечити безпечну роботу мереж.

Це звичайна процедура, але масштаб доволі великий. У самому облцентрі без блакитного палива тимчасово залишаться мешканці будинків на вулицях Шимка, Антонова, Грушевського, Сковороди, Стельмаха, Ратушної, Коріатовичів та інших. Деякі адреси будуть обмежені на один день, інші - на довше.

Також під відключення газу на тиждень з 2 по 8 червня у Вінниці та області підпадає сільське агрономічне товариство. Там з 2 по 13 число терпітимуть незручності мешканці вулиці Центральної, а також Елітної і частина Михайла Грушевського.

У місті Бар обмеження охоплять Каштанову, Максима Железняка та Миколи Леонтовича. Подачу блакитного палива відновлюватимуть поетапно залежно від ходу робіт. Дати різняться від 2 до 30 числа.

У селах регіону також не обійдеться без перерв у газопостачанні. У Дружелюбівці, Качанівці, Семках і ще кількох населених пунктах триватимуть планові роботи. Фахівці закликають мешканців не забути перекрити крани на газових приладах.

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