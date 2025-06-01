Коммунальщики предупредили горожан о новых графиках отключения газа на неделю со 2 по 8 июня в Виннице, поэтому рассказываем детали.

В начале лета жителей Винницы и области ждут отключения газа на неделю со 2 по 8 июня , сообщает Politeka.

В связи с плановыми работами по обслуживанию газовых сетей будет временно приостановлена ​​подача голубого топлива. Компания «Нафтогаз» вместе с газораспределительным филиалом предупреждает об отключении газа на неделю со 2 по 8 июня в Виннице, а также в близлежащих общинах.

Ремонтные бригады проведут осмотр и профилактику газовых систем. Эти мероприятия направлены на то, чтобы избежать будущих аварий и обеспечить безопасную работу сетей.

Это обычная процедура, но масштаб достаточно велик. В самом облцентре без голубого топлива временно останутся жильцы домов на улицах Шимка, Антонова, Грушевского, Сковороды, Стельмаха, Ратушной, Кориатовичей и других. Некоторые адреса будут ограничены на один день, другие – на дольше.

Также под отключение газа на неделю со 2 по 8 июня в Виннице и области подпадает сельское агрономическое общество. Там со 2 по 13 число будут испытывать неудобства жители улицы Центральной, а также Элитной и часть Михаила Грушевского.

В городе Бар ограничения охватят Каштанову, Максима Железняка и Николая Леонтовича. Подачу голубого топлива будут восстанавливать поэтапно в зависимости от хода работ. Даты отличаются от 2 до 30 числа.

В селах региона также не обойдется без перерывов в газоснабжении. В Дружелюбовке, Качановке, Семках и еще нескольких населенных пунктах будут продолжаться плановые работы. Специалисты призывают жителей не забыть перекрыть краны на газовых приборах.

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