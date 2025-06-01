Комунальні служби попереджають місцевих мешканців про відключення газу на тиждень з 2 по 8 червня в Полтаві, тож варто підготуватися заздалегідь.

Компанія "Полтавагаз" попереджає містян про відключення газу на тиждень з 2 по 8 червня в Полтаві, повідомляє Politeka.

У перший місяць літа в облцентрі стартують планові роботи на внутрішньобудинкових системах газопостачання. Їх мета - провести технічне обслуговування в багатоквартирних будинках, щоби в майбутньому уникнути можливих ризиків і несподіваних аварій.

Тому й місцевим варто підготуватися до відключення газу на тиждень з 2 по 8 червня в Полтаві. Роботи охоплять десятки будинків, розташованих у різних районах. Фахівці працюватимуть на вулицях Мясоєдова, Шведській, Сковороди, Воскресенському узвозі, Небесної Сотні, Соборності, Героїв Азову, Панянка, Патріарха Мстислава.

Капітана Володимира Кісельова, Української Повстанської Армії, Сінній, Амундсена, В’ячеслава Липинського, Шолом Алейхема, Миколи Дмітрієва, Руслана Онікієнка, Садовій, Стрітенській, Олександра Лютого, Просвіти, Семена Антонця, Пилипа Орлика, Шевченка.

Також блакитне паливо тимчасово обмежать у будинках на провулках Деревообробному, Клубному, Миколаївському, Заїжджому, а ще на шосе Київському та проїзді Миколи Амосова.

Уточнити інформацію за конкретною адресою або проконсультуватися з технічних питань можна безпосередньо у службі експлуатації внутрішньобудинкових мереж компанії "Полтавагаз", яка розташована на вулиці Олеся Гончара.

Як нагадують у пресслужбі, відключення газу на тиждень з 2 по 8 червня в Полтаві проводиться відповідно до Порядку, затвердженого Міністерством енергетики України.

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