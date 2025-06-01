Коммунальные службы предупреждают местных жителей об отключении газа на неделю со 2 по 8 июня в Полтаве, поэтому следует подготовиться заранее.

Компания "Полтавагаз" предупреждает горожан об отключении газа на неделю со 2 по 8 июня в Полтаве , сообщает Politeka.

В первый месяц лета в облцентре стартуют плановые работы на внутридомовых системах газоснабжения. Их цель – провести техническое обслуживание в многоквартирных домах, чтобы в будущем избежать возможных рисков и неожиданных аварий.

Поэтому и местным следует подготовиться к отключению газа на неделю со 2 по 8 июня в Полтаве. Работы охватят десятки домов, расположенных в разных районах. Специалисты будут работать на улицах Мясоедова, Шведской, Сковороды, Воскресенского спуска, Небесной Сотни, Соборности, Героев Азова, Панянка, Патриарха Мстислава.

Капитана Владимира Киселева, Украинской Повстанческой Армии, Сенной, Амундсена, Вячеслава Липинского, Шолом Алейхема, Николая Дмитриева, Руслана Оникиенко, Садовой, Стретенской, Александра Лютого, Просвещения, Семена Антонца, Филиппа Орлика, Шевченка.

Также голубое топливо временно ограничат в домах на переулках Деревообрабатывающем, Клубном, Николаевском, Заезжем, а еще на Киевском шоссе и проезде Николая Амосова.

Уточнить информацию по конкретному адресу или проконсультироваться по техническим вопросам можно непосредственно в службе эксплуатации внутридомовых сетей компании "Полтавагаз", расположенной на улице Олеся Гончара.

Как напоминают в пресс-службе, отключение газа на неделю со 2 по 8 июня в Полтаве производится в соответствии с Порядком, утвержденным Министерством энергетики Украины.

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