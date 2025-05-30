У Полтавській області триває видача безкоштовних продуктів для ВПО, які через війну були змушені залишити свої домівки і опинилися у скруті.

Безкоштовні продукти для ВПО в Полтавській області зараз доступні в кількох пунктах, де переселенці можуть отримати не тільки їжу, а й одяг, взуття та інші речі першої необхідності, повідомляє Politeka.

Люди, які вимушено переїхали до нашого облцентру, можуть звернутися за допомогою до обласної бібліотеки імені Котляревського. Тут щоденно з 9 ранку до 6 вечора працює пункт, де видають дитяче харчування, засоби гігієни, одяг і взуття.

Також на вулиці Соборності діє ініціатива «Тепла кофта». Вона працює щоденно з 10 до 17 години та пропонує все необхідне від постільної білизни до сезонного одягу.

Ще один активний осередок підтримки - це благодійний фонд «Карітас». Тут видають одяг, засоби гігієни, а також безпосередньо безкоштовні продукти для ВПО в Полтавській області. Графік роботи з понеділка по п’ятницю з 10 до 15 години. Для багатьох це можливість триматися на плаву.

Крім речей у облцентрі організовано й роздачу харчування. Наприклад, у ЗОШ номер 20 на вулиці Кукоби можна поїсти тричі на день. А ще на місці чергує медичний персонал. Також в регіоні діють пункти видачі індивідуальних продовольчих наборів.

Залежно від того, в якому районі людина стала на облік як внутрішньо переміщена особа, вона отримує їжу в певному закладі освіти. Наприклад, для Київського району це Центр естетичного виховання, а для Шевченківського - коледж нафти і газу.

Усі ці ініціативи об’єднує спільна мета підтримати тих, хто опинився у складному становищі. У непрості часи безкоштовні продукти для ВПО в Полтавській області цстають для багатьох рятувальним колом.

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