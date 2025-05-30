В Полтавской области продолжается выдача бесплатных продуктов для ВПЛ, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и оказались в затруднении.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области сейчас доступны в нескольких пунктах, где переселенцы могут получить не только еду, но и одежду, обувь и другие вещи первой необходимости, сообщает Politeka.

Люди, вынужденно переехавшие в наш облцентр, могут обратиться за помощью в областную библиотеку имени Котляревского. Здесь ежедневно с 9 утра до 6 вечера работает пункт, где выдают детское питание, средства гигиены, одежду и обувь.

Также на улице Соборности действует инициатива «Теплая кофта». Она работает ежедневно с 10 до 17 часов и предлагает все необходимое от постельного белья до сезонной одежды.

Еще один активный центр поддержки - это благотворительный фонд «Каритас». Здесь выдают одежду, средства гигиены, а также непосредственно бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области. График работы с понедельника по пятницу с 10 до 15 часов. Для многих это возможность держаться на плаву.

Кроме вещей в облцентре организована и раздача питания. Например, в ОШ номер 20 на улице Кукобы можно поесть трижды в день. А еще на месте дежурит медицинский персонал. Также в регионе действуют пункты выдачи индивидуальных продовольственных наборов.

В зависимости от того, в каком районе человек стал на учет как внутренне перемещенное лицо, он получает еду в определенном учебном заведении. К примеру, для Киевского района это Центр эстетического воспитания, а для Шевченковского - колледж нефти и газа.

Все эти инициативы объединяют общую цель поддержать тех, кто оказался в сложном положении. В непростые времена бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области становятся для многих спасательным кругом.

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