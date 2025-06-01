У перший тиждень літа, з 2 по 8 червня, місцеві мешканці в Харкові будуть змушені зіштовхнутися із графіком відключення газу.

Відключення газу на тиждень з 2 по 8 червня Харкові стосуватиметься кількох районів і навіть частини прилеглих громад, повідомляє Politeka.

Причина відключення газу на тиждень з 2 по 8 червня Харкові традиційна, адже в цей період будуть проходити ремонтні роботи та обстеження систем газопостачання. Комунальники попереджають заздалегідь, аби люди мали змогу підготуватись до обмежень.

3 числа на кілька адрес у Шевченківському та Основʼянському районах тимчасово припинять подачу блакитного палива. Зокрема, без постачання залишаться будинки на вулиці Домобудівельній, а також кілька на проспекті Перемоги, а саме 51, 53-Б, 87 і 89.

У міській філії компанії "Газмережі" наголошують, що підключення знову можливе лише після повного завершення робіт і технічної перевірки. Спеціалісти повинні мати доступ до кожного помешкання, щоби обстежити систему постачання всередині будинків.

Також відключення газу на тиждень з 2 по 8 червня Харкові зачепить мешканців Малоданилівської громади. Йдеться про мікрорайони Флорінка та Родичі, відомий ще як Юнона. У цих населених пунктах газопостачання припинять 3 числа орієнтовно з 10 ранку.

Якщо все піде за планом, часткове відновлення очікується вже того ж дня після 15 години. Повноцінно ж блакитне паливо обіцяють повернути до вечора наступного дня.

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