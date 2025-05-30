В первую неделю лета со 2 по 8 июня местные жители в Харькове будут вынуждены столкнуться с графиком отключения газа.

Отключение газа на неделю со 2 по 8 июня в Харькове будет касаться нескольких районов и даже части близлежащих общин, сообщает Politeka.

Причина отключения газа на неделю со 2 по 8 июня в Харькове традиционна, ведь в этот период будут проходить ремонтные работы и обследование систем газоснабжения. Коммунальщики предупреждают заранее, чтобы люди могли подготовиться к ограничениям.

3 числа в несколько адресов в Шевченковском и Основянском районах временно прекратят подачу голубого топлива. В частности, без снабжения останутся дома по улице Домостроительной, а также несколько на проспекте Победы, а именно 51, 53-Б, 87 и 89.

В городском филиале компании "Газсети" подчеркивают, что подключение снова возможно только после полного завершения работ и технической проверки. Специалисты должны иметь доступ к каждому помещению, чтобы обследовать систему поставок внутри домов.

Также отключение газа на неделю со 2 по 8 июня Харькове коснется жителей Малоданиловской общины. Речь идет о микрорайонах Флоринка и Родственников, известных еще как Юнона. В этих населенных пунктах газоснабжение прекратят 3 числа ориентировочно с 10 утра.

Если все пойдет по плану, частичное обновление ожидается уже в тот же день после 15 часов. Полноценно же голубое топливо обещают вернуть к вечеру на следующий день.

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