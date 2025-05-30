Чималу кількість українців цікавить питання підвищення тарифу на газ з 1 червня в Україні.

Тариф на газ з 1 червня залишиться без змін для споживачів компанії "Нафтогаз", повідомляє Politeka.

Відповідну інформацію підтвердили в компанії та зазначили, що чинна ціна збережеться щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Таким чином, з початку літа українці, які користуються тарифним планом "Фіксований", і надалі сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр блакитного палива.

За даними "Нафтогазу", вартість газу для населення не зазнала змін, як і на електроенергію. Проте споживачі мають враховувати, що до основної платіжки додається ще одна — за доставку газу. Її розмір визначається окремо в кожному регіоні.

Наприклад, у Києві для клієнтів "Київгазу" тариф на доставку становить 0,384 грн за 1 кубометр на місяць.

Це означає, що навіть якщо споживач не користується газом, але залишається підключеним до мережі, він зобов’язаний сплачувати вартість доставки. Індивідуальних знижок або пільг на цей вид оплати наразі не передбачено. Уникнути цієї плати можна лише шляхом повного від'єднання від системи газопостачання.

Для припинення постачання газу потрібно отримати акт про зупинку, звернутися до оператора газорозподільної мережі та офіційно ініціювати розірвання договору. У разі відмови компанії, споживач має право подати скаргу до НКРЕКП.

Отже, тариф на газ з 1 червня залишається стабільним, але додаткові витрати на доставку залишаються актуальними для більшості українців.

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