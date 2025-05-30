Большое количество украинцев интересует вопрос повышения тарифа на газ с 1 июня в Украине.

Тариф на газ с 1 июня останется без изменений потребителям компании "Нафтогаз", сообщает Politeka.

Соответствующую информацию подтвердили в компании и отметили, что действующая цена сохранится, по меньшей мере, до 30 апреля 2026 года.

Таким образом, с начала лета украинцы, пользующиеся тарифным планом "Фиксованный", и дальше будут платить 7,96 грн за кубометр голубого топлива.

По данным "Нафтогаза", стоимость газа для населения не претерпела изменений, как и на электроэнергию. Однако потребители должны учитывать, что в основную платежку добавляется еще одна — за доставку газа. Ее размер определяется раздельно в каждом регионе.

К примеру, в Киеве для клиентов "Киевгаза" тариф на доставку составляет 0,384 грн за 1 кубометр в месяц.

Это означает, что даже если потребитель не пользуется газом, но остается подключенным к сети, он должен платить стоимость доставки. Индивидуальные скидки или льготы на этот вид оплаты пока не предусмотрены. Избежать этой платы можно только путем полного отсоединения от газоснабжения.

Для прекращения поставки газа необходимо получить акт об остановке, обратиться к оператору газораспределительной сети и официально инициировать расторжение договора. В случае отказа компании, потребитель имеет право подать жалобу в НКРЭКУ.

Следовательно, тариф на газ с 1 июня остается стабильным, но дополнительные расходы на доставку остаются актуальными для большинства украинцев.

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