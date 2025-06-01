Подорожчання продуктів у Харківській області викликає все більше занепокоєння серед споживачів, повідомляє Politeka.

Зокрема, ціни на основні продукти харчування суттєво зросли за останній місяць, що відображають як дані порталу Мінфін, так і місцевої мережі супермаркетів «Рост».

Так, середня ціна на сметану «Президент» 15% у фасуванні 350 г становить 54,49 гривні, що на 0,50 більше, ніж наприкінці квітня 2025 року. У супермаркетах Metro та Novus вартість продукту коливається від 53,98 до 54,99 гривні. За даними мережі «Rost», сметана 15% у меншій упаковці — 180 г — продається за 32,99–37,70.

Ціни на овочі також демонструють зростання. Картопля в середньому коштує 37,35 за кг, що на 3,95 грн більше, ніж у квітні. У мережі «Рост» молода картопля продається по 54,90 грн/кг. Морква подорожчала до 59,05 за кг, а в «Рості» її вартість сягає 54,90 кг.

Макаронні вироби «Віліс» у Харкові пропонують за 25,90 гривень за упаковку 1 кг, що є порівняно доступною вартістю на тлі загального подорожчання.

Що стосується риби, середня ціна на живого коропа піднялася до 168,05 грн/кг, тоді як у мережі «Rost» короп стейк продається за 276,20.

Отже, подорожчання продуктів у Харківській області торкається широкого спектра товарів, від молочних виробів до овочів і риби, що значно впливає на сімейні бюджети місцевих жителів.

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