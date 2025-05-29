Багатьох українців цікавить, чи зросте тариф на газ з 1 червня у Харкові.

Тариф на газ з 1 червня залишатиметься незмінним для користувачів «Нафтогазу» у Харкові, однак є нюанси, повідомляє Politeka.

Ціна залишиться фіксованою на рівні 7,96 гривні за кубометр і діятиме до 2026 року, інформує компанія.

Разом з тим, споживачам слід враховувати окремий тариф на доставку газу, який встановлюють щорічно. Для Харківської області у 2025 році вартість розподілу газу розраховуватиметься за фактичним споживанням у газовому році з 1 жовтня 2023 по 30 вересня 2024 року.

Якщо у минулому газовому році газ не використовувався, встановлюється мінімальний місячний платіж залежно від наявного обладнання: плита, колонка чи опалювальний прилад. Наприклад, за газову плиту платіж становитиме близько 7,76 грн на місяць.

Рахунки за розподіл газу в Харківській області будуть надіслані споживачам у червні через особисті кабінети на сайті «Газмережі» та у друкованому вигляді. Таким чином, тариф на газ з 1 червня залишатиметься стабільним, проте оплата за доставку у Харкові може змінюватися відповідно до обсягів споживання.