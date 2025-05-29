Многих украинцев интересует, вырастет ли тариф на газ с 1 июня в Харькове.

Тариф на газ с 1 июня будет оставаться неизменным для пользователей "Нафтогаза" в Харькове, однако есть нюансы, сообщает Politeka.

Как информирует компания, цена останется фиксированной на уровне 7,96 гривны за кубометр и будет действовать до 2026 года.

Вместе с тем, потребителям следует учитывать отдельный тариф на доставку ежегодно устанавливаемого газа. Для Харьковской области в 2025 году стоимость распределения газа будет рассчитываться по фактическому потреблению в газовом году с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года.

Если в прошлом газовом году газ не использовался, то устанавливается минимальный месячный платеж в зависимости от имеющегося оборудования: плита, колонка или отопительный прибор. К примеру, за газовую плиту платеж составит около 7,76 грн в месяц.

Счета за распределение газа в Харьковской области будут направлены потребителям в июне через личные кабинеты на сайте «Газсети» и в печатном виде. Таким образом, тариф на газ с 1 июня будет стабильным, однако оплата за доставку в Харькове может изменяться в соответствии с объемами потребления.