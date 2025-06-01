Подорожание продуктов в Харьковской области вызывает все большее беспокойство среди потребителей, сообщает Politeka.

В частности, цены на основные продукты питания существенно выросли за последний месяц, отражающие как данные портала Минфин , так и местной сети супермаркетов Рост .

Так, средняя цена на сметану "Президент" 15% в фасовке 350 г составляет 54,49 гривны, что на 0,50 больше, чем в конце апреля 2025 года. В супермаркетах Metro и Novus стоимость продукта колеблется от 53,98 до 54,99 грн. По данным сети «Rost», сметана 15% в меньшей упаковке – 180 г – продается за 32,99–37,70.

Цены на овощи также показывают рост. Картофель в среднем стоит 37,35 за кг, что на 3,95 грн больше, чем в апреле. В сети «Рост» молодой картофель продается по 54,90 грн/кг. Морковь подорожала до 59,05 кг, а в «Росте» ее стоимость достигает 54,90 кг.

Макаронные изделия «Виллис» в Харькове предлагают за 25,90 гривен за упаковку 1 кг, что сравнительно доступной стоимостью на фоне общего подорожания.

Что касается рыбы, средняя цена на живого карпа поднялась до 168,05 грн/кг, в то время как в сети «Rost» карп стейк продается за 276,20.

Следовательно, подорожание продуктов в Харьковской области касается широкого спектра товаров, от молочных изделий до овощей и рыбы, что оказывает значительное влияние на семейные бюджеты местных жителей.

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