У Дніпрі часто діють ініціативи, які надають грошову допомогу для пенсіонерів, тож розповідаємо детальніше про таку можливість.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі передбачає, що можна зареєструватися на випла ти від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє Politeka.

Звертатися за підтримкою слід особисто, оскільки попереднього запису телефоном не передбачено. Прийом проводитимуть на вулиці Половицька 9 навпроти Театру опери та балету.

Центр працюватиме з понеділка до п’ятниці з 10 години ранку до 16 години. У суботу та неділю офіс зачинено. Прийом відбувається у форматі живої черги. Як тільки кількість охочих перевищить можливості обробки, чергу зупинять.

Щоб отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпрі, необхідно надати документи всіх членів родини. Потрібні паспорти, ідентифікаційні коди, документи про родинні зв’язки та обов’язкова наявність статусу внутрішньо переміщеної особи, який був чинним протягом останніх шести місяців.

Також необхідно мати міжнародний номер банківського рахунку заявника у форматі IBAN, довідки або інші документи, що підтверджують належність до категорій вразливості. Якщо у домогосподарстві є маломобільні люди, які не можуть бути присутніми особисто, їх можна включити до заявки.

У такому випадку потрібна медична довідка, яка підтверджує їхній стан, а також оригінали всіх необхідних документів. Якщо ви плануєте записати кількох осіб, одразу повідомляйте про це на місці. Збір даних відбувається швидко, однак краще не відкладати і підготувати все заздалегідь.

Деталі щодо грошової допомоги для пенсіонерів у Дніпрі, адрес інших пунктів прийому, а також актуальні графіки роботи можна знайти на офіційному сайті благодійної організації «Право на захист».

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