В Днепре часто действуют инициативы, которые оказывают денежную помощь для пенсионеров, так что рассказываем подробнее о такой возможности.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепре предусматривает, что можно зарегистрироваться на выплаты от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает Politeka.

Обращаться за поддержкой следует лично, поскольку предварительная запись по телефону не предусмотрена. Прием будут проводить на улице Половицкая 9 напротив Театра оперы и балета.

Центр будет работать с понедельника по пятницу с 10 часов утра до 16 часов. В субботу и воскресенье офис закрыт. Прием производится в формате живой очереди. Как только количество желающих превысит возможности обработки, очередь остановят.

Чтобы получить денежную помощь для пенсионеров в Днепре, необходимо предоставить документы всем членам семьи. Требуются паспорта, идентификационные коды, документы о родственных связях и обязательное наличие статуса внутренне перемещенного лица, действующего в течение последних шести месяцев.

Также необходимо иметь международный номер банковского счета заявителя в формате IBAN, справки или другие документы, подтверждающие принадлежность к категориям уязвимости. Если в домохозяйстве есть маломобильные люди, которые не могут присутствовать лично, их можно включить в заявку.

В таком случае необходима медицинская справка, подтверждающая их состояние, а также оригиналы всех необходимых документов. Если вы планируете записать несколько человек, сразу сообщайте об этом на месте. Сбор данных проходит быстро, однако лучше не откладывать и подготовить все заранее.

Подробности о денежной помощи для пенсионеров в Днепре, адресов других пунктов приема, а также актуальные графики работы можно найти на официальном сайте благотворительной организации «Право на защиту».

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