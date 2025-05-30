Через дефіцит продуктів у Харкові варто уважно стежити за ринком і заздалегідь планувати покупки сезонних фруктів.

Дефіцит продуктів у Харкові може вказувати на ширшу проблему — на світовому ринку спостерігається нестача яблучного концентрату, що невдовзі може позначитися й на цінах для українців, повідомляє Politeka.

Якщо глобальна тенденція збережеться, це підтримає українських виробників, але споживачі відчують зростання вартості яблук.

За словами Владислава Макаренка, співвласника садового господарства з Чернівецької області, ситуація на ринку переробки яблук різко змінилася. Через дефіцит апельсинового концентрату та високі ціни на цукор, корпораціям, зокрема Coca-Cola, вигідніше купувати саме яблучний концентрат.

Це робить навіть пошкоджений градом урожай прибутковим. Яблука, які раніше йшли на продаж як товарні, нині масово відправляють на сік.

Макаренко пояснює, що торік урожай був слабким, тому цього року сади набралися сил. За сприятливої погоди може виникнути навіть перевиробництво. Проте у разі повторного неврожаю фахівці радять зберігати якісні плоди для свіжого ринку, а не зливати їх у переробку.

Дефіцит продуктів у Харкові, як і в інших регіонах, актуалізує необхідність підтримки українських фермерів, адже саме від них залежатиме ціна на базові фрукти вже восени.

Для українців це означає одне — варто уважно стежити за ринком і заздалегідь планувати покупки сезонних фруктів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: як отримати допомогу.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові: що зміниться у травні.

Як повідомляла Politeka, Найдешевші квартири в Харкові: що недорого можна купити у місті, фото привабливих пропозицій.