Из-за дефицита продуктов в Харькове следует внимательно следить за рынком и заранее планировать покупки сезонных фруктов.

Дефицит продуктов в Харькове может указывать на более широкую проблему — на мировом рынке наблюдается нехватка яблочного концентрата, что вскоре может сказаться и на ценах украинцев, сообщает Politeka.

Если глобальная тенденция сохранится, это поддержит украинских производителей, но потребители ощутят рост стоимости яблок.

По словам Владислава Макаренко, совладельца садового хозяйства из Черновицкой области, ситуация на рынке переработки яблок резко изменилась. Из-за дефицита апельсинового концентрата и высоких цен на сахар, корпорациям, в частности Coca-Cola, выгоднее покупать именно яблочный концентрат.

Это делает даже поврежденный градом урожай прибыльным. Яблоки, которые раньше шли на продажу как товарные, сейчас массово отправляют на сок.

Макаренко объясняет, что в прошлом году урожай был слабым, поэтому в этом году сады набрались сил. При благоприятной погоде может возникнуть даже перепроизводство.

Дефицит продуктов в Харькове, как и других регионах, актуализирует необходимость поддержки украинских фермеров, ведь именно от них будет зависеть цена на базовые фрукты уже осенью.

Для украинцев это означает одно — стоит внимательно следить за рынком и планировать заранее покупки сезонных фруктов.

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