Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Україні надається при дотриманні певних умов.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Україні надається благодійними організаціями та хабами, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали важливу інформацію для тих, хто потребує підтримки.

Миколаїв та область

Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається при дотриманні певних умов. Якщо ви були змушені покинути власне житло через бойові дії, маєте статус внутрішньо переміщеної особи та зараз проживаєте в Миколаєві, Вознесенську, Шевченківській ОТГ або Первомайській селищній громаді, ви маєте можливість скористатися програмою підтримки.

У рамках проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», що реалізується за підтримки благодійної організації Caritas Ukraine у партнерстві з Агентством ООН у справах біженців (UNHCR), відкрито реєстрацію на отримання допомоги для покращення житлових умов.

Основні умови участі у програмі:

– щомісячний дохід нижчий за 6318 гривень на одну особу або його повна відсутність (необхідно надати відповідну довідку про доходи);

– належність до вразливих верств населення.

Для реєстрації звертайтеся за телефонами:

099 423 49 48

0 800 336 734 (у будні з 09:30 до 16:00).

Запоріжжя та область

Гуманітарна допомога для пенсіонерів надається у тому випадку, якщо люди поважного віку відповідають важливим критеріям: мають статус ВПО та проживали в Маріуполі.

Мережа побутових центрів була створена саме для підтримки маріупольців, які змушені були залишити рідне місто через війну.

У «ЯМаріуполь. Турбота» надається гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області та Запоріжжі за такими напрямками: стоматологія, послуги перукаря та кравця, а також пранням і сушінням речей.

Центр «ЯМаріуполь. Турбота» в Запоріжжі розташований за адресою: проспект Соборний, 152. Контактний номер телефону: 098 973 95 22.

Дніпро та область

Проєкт HAVEN — ініціатива, спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб та вразливих мешканців.

У рамках проєкту надаватиметься така гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших:

ремонт та утеплення житла, пошкодженого через бойові дії;

забезпечення дровами або іншим твердим паливом для опалення в зимовий період;

фінансова підтримка для оренди житла для ВПО.

Проєкт діятиме до кінця вересня 2025 року. Для отримання додаткової інформації працює гаряча лінія: 0 800 336 734 (з понеділка по п’ятницю, з 09:30 до 16:00).

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Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області: яку підтримку можна отримати.

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