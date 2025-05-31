Гуманитарная помощь для пенсионеров в Украине предоставляется при соблюдении определенных условий.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Украине оказывается благотворительными организациями и хабами, сообщает Politeka.net.

Мы собрали важную информацию для нуждающихся в содействии.

Николаев и область

Гуманитарная помощь для пенсионеров предоставляется при соблюдении определенных условий. Если вы были вынуждены покинуть собственное жилье из-за боевых действий, имеете статус внутренне перемещенного лица и сейчас проживаете в Николаеве, Вознесенске, Шевченковской ОТГ или Первомайском поселковом обществе, вы можете воспользоваться программой поддержки.

В рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», реализуемого при поддержке благотворительной организации Caritas Ukraine в партнерстве с Агентством ООН по делам беженцев (UNHCR), открыта регистрация на получение содействия для улучшения жилищных условий.

Основные условия участия в программе:

– ежемесячный доход ниже 6318 гривен на одного человека или его полное отсутствие (необходимо предоставить соответствующую справку о доходах);

– принадлежность к уязвимым слоям населения.

Для регистрации обращайтесь по телефонам:

099 423 49 48

0 800 336 734 (в будни с 09:30 до 16:00).

Запорожье и область

Гуманитарная помощь для пенсионеров предоставляется в том случае, если люди преклонного возраста отвечают важным критериям: имеют статус ВПЛ и проживали в Мариуполе.

Сеть бытовых центров была создана именно для поддержки мариупольцев, вынужденных покинуть родной город из-за войны.

В Ямариуполь. Забота» предоставляется гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области и Запорожье по следующим направлениям: стоматология, услуги парикмахера и портного, а также стиркой и сушкой вещей.

Центр «ЯМариуполь. Беспокойство» в Запорожье расположен по адресу: проспект Соборный, 152. Контактный номер телефона: 098 973 95 22.

Днепр и область

Проект HAVEN – инициатива, направленная на поддержку внутренне перемещенных лиц и уязвимых жителей.

В рамках проекта будет предоставляться гуманитарная помощь для пенсионеров и других:

ремонт и утепление жилья, поврежденного из-за боевых действий;

снабжение дровами или другим твердым топливом для отопления в зимний период;

финансовая поддержка для аренды жилья для ВПЛ.

Проект будет действовать до конца сентября 2025 года. Для получения дополнительной информации работает горячая линия: 0800336734 (с понедельника по пятницу, с 09:30 до 16:00).

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