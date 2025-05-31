Гуманитарная помощь для пенсионеров в Украине оказывается благотворительными организациями и хабами, сообщает Politeka.net.
Мы собрали важную информацию для нуждающихся в содействии.
Николаев и область
Гуманитарная помощь для пенсионеров предоставляется при соблюдении определенных условий. Если вы были вынуждены покинуть собственное жилье из-за боевых действий, имеете статус внутренне перемещенного лица и сейчас проживаете в Николаеве, Вознесенске, Шевченковской ОТГ или Первомайском поселковом обществе, вы можете воспользоваться программой поддержки.
В рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», реализуемого при поддержке благотворительной организации Caritas Ukraine в партнерстве с Агентством ООН по делам беженцев (UNHCR), открыта регистрация на получение содействия для улучшения жилищных условий.
Основные условия участия в программе:
– ежемесячный доход ниже 6318 гривен на одного человека или его полное отсутствие (необходимо предоставить соответствующую справку о доходах);
– принадлежность к уязвимым слоям населения.
Для регистрации обращайтесь по телефонам:
- 099 423 49 48
- 0 800 336 734 (в будни с 09:30 до 16:00).
Запорожье и область
Гуманитарная помощь для пенсионеров предоставляется в том случае, если люди преклонного возраста отвечают важным критериям: имеют статус ВПЛ и проживали в Мариуполе.
Сеть бытовых центров была создана именно для поддержки мариупольцев, вынужденных покинуть родной город из-за войны.
В Ямариуполь. Забота» предоставляется гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области и Запорожье по следующим направлениям: стоматология, услуги парикмахера и портного, а также стиркой и сушкой вещей.
Центр «ЯМариуполь. Беспокойство» в Запорожье расположен по адресу: проспект Соборный, 152. Контактный номер телефона: 098 973 95 22.
Днепр и область
Проект HAVEN – инициатива, направленная на поддержку внутренне перемещенных лиц и уязвимых жителей.
В рамках проекта будет предоставляться гуманитарная помощь для пенсионеров и других:
- ремонт и утепление жилья, поврежденного из-за боевых действий;
- снабжение дровами или другим твердым топливом для отопления в зимний период;
- финансовая поддержка для аренды жилья для ВПЛ.
Проект будет действовать до конца сентября 2025 года. Для получения дополнительной информации работает горячая линия: 0800336734 (с понедельника по пятницу, с 09:30 до 16:00).
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