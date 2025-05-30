У великих містах робота для пенсіонерів вже давно перестала бути винятком, адже роботодавці активно закликають до себе людей із життєвим досвідом.

Робота для пенсіонерів охоплює велику кількість професій та стає звичним елементом на ринку праці, повідомляє Politeka.

Як показують пропозиції на платформі robota.ua, це не просто можливість трохи підзаробити, а й шанс залишатися в активному ритмі, бути в колективі та почуватися потрібними.

До прикладу, міні-готелі в центрі Києва шукають адміністратора з проживанням. Умови прості й зрозумілі, а зарплата надається від 14 до 18 000 гривень, плюс передбачені премії. Власники закладу зазначають, що робота для пенсіонерів може бути ідеальним варіантом, адже включає проживання, а також не потребує досвіду.

Новачків обіцяють усьому навчити та надати підтримку наставника. Обов’язки передбачають заселення гостей, щоденне прибирання, прання білизни, ведення обліку та створення атмосфери затишку. Пропонують гнучкий графік, накопичувані вихідні, стабільну оплату без затримок.

Інша пропозиція — вакансія водія у логістичній компанії. Потрібен досвідчений фахівець із категорією С1. Тут робота для пенсіонерів теж актуальна. Перевага надається відповідальним і пунктуальним кандидатам, які мають спокійний стиль водіння.

Обіцяють зарплату 30 000, позмінний графік і автомобілі у чудовому стані. Заправка, техобслуговування, ремонт — за рахунок компанії. Є навчання, страхування і навіть цілодобова техпідтримка.

Окрім цього, у Львові потрібен електрогазозварник. Тут важливі навички, але вік не є бар’єром. Підприємство обіцяє офіційне працевлаштування, своєчасну оплату праці та повну зайнятість. Зарплата тут сягає 40 тисяч на місяць.

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