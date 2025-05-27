У Харкові дедалі більше компаній звертають увагу на кандидатів поважного віку, тож робота для пенсіонерів тут знайдеться всім бажаючим.

Робота для пенсіонерів у Харкові поступово стає частиною звичного ринку праці, а не винятком, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували доступні варіанти на платформі OLX та побачили, що робота для пенсіонерів у Харкові передбачає різноманітні професії з гідною оплатою.

Серед актуальних пропозицій є вакансія водія-експедитора. У компанію, що займається доставкою питної води, шукають фахівців із правами категорій B, C або C1. Роботодавець готовий співпрацювати з літніми людьми, студентами та людьми з інвалідністю.

Заробітна плата коливається в межах від 23 до 30 тисяч гривень на місяць. Потрібно буде не просто водити авто, а й супроводжувати доставку. Район - Основ'янський, графік обговорюється з кожним окремо.

Ще одна робота для пенсіонерів в Харкові є на виробництві в районі Левади. Там потрібні свердлувальники, фрезерувальники, слюсарі та підсобні робітники. Зарплата виплачується щотижня і досягає 12-17 000.

Також у місті шукають продавця. Пропонують офіційне працевлаштування, повний соцпакет і змінний графік 4 через 4. Зарплату обіцяють від 17 до 23 тисяч, надають комфортні умови та можливість кар'єрного росту і навіть бронювання для військовозобов'яаних.

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