В Харькове все больше компаний обращают внимание на кандидатов преклонных лет, поэтому работа для пенсионеров здесь найдется всем желающим.

Работа для пенсионеров в Харькове постепенно становится частью обычного рынка труда, а не исключением, сообщает Politeka.

Мы проанализировали доступные варианты на платформе OLX и увидели, что работа для пенсионеров в Харькове предусматривает профессии с достойной оплатой.

Среди актуальных предложений вакансия водителя-экспедитора. В компанию, занимающуюся доставкой питьевой воды, ищут специалистов по правам категорий B, C или C1. Работодатель готов сотрудничать с пожилыми людьми, студентами и людьми с инвалидностью.

Заработная плата колеблется от 23 до 30 тысяч гривен в месяц. Нужно будет не просто водить автомобиль, но и сопровождать доставку. Район – Основянский, график оговаривается с каждым отдельно.

Еще одна работа для пенсионеров в Харькове есть на производстве в районе Левады. Там нужны сверлители, фрезеровщики, слесари и подсобные рабочие. Зарплата выплачивается еженедельно и достигает 12-17 тысяч.

Также в городе ищут продавца. Предлагают официальное трудоустройство, полный соцпакет и сменный график 4 через 4. Зарплату обещают от 17 до 23 тысяч, предоставляют комфортные условия и возможность карьерного роста и даже бронирование для военнообязанных.

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