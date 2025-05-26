Безкоштовне житло для ВПО у Харкові це шанс не лише отримати дах над головою.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові пропонують місцеві жителі, які готові підтримати українців, надаючи тимчасовий прихисток у приватному секторі, повідомляє Politeka.

У місті є кілька актуальних пропозицій. Зокрема, в одному з приватних будинків у тихому районі міста господарі готові безкоштовно надати житло та харчування жінці з дитиною. Комунальні послуги оплачувати не потрібно. Натомість очікується посильна допомога у побутових справах. Усі деталі можна дізнатися, написавши у Viber.

Ще один варіант — проживання в приватному секторі району Новоселівка, недалеко від Південного вокзалу (ЮЖД). Тут є всі умови: гаряча вода, душ, туалет у будинку, пральна машинка, холодильник, інтернет. Кімната повністю мебльована. Власниця шукає квартирантку, яка зможе допомагати по дому: підтримувати порядок і готувати їжу. Усі питання — телефоном.

Також у Харкові надається кімната з усіма зручностями для однієї або двох жінок у приватному будинку. Проживання абсолютно безкоштовне. Зв’язатися з власником можна телефоном або через Telegram.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові — це реальна можливість знайти безпечне місце проживання у складний період.