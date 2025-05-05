У Харкові пенсія призвела до судової тяганини, адже чоловік неправомірно отримував виплати, як вважає державний орган.

Пенсія в Харкові стала предметом судового розгляду після того як з'ясувалося що в декларації чоловік "забув" вказати другий автомобіль, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Фрунзенського районного суду, громадянин кілька років поспіль отримував державну допомогу як людина пенсійного віку без необхідного стажу.

Ще восени 2019 року громадянин звернувся до управління соцзахисту Немишлянського району з заявою про призначення тимчасової державної допомоги. Разом із заявою він подав декларацію де повідомив про наявність одного автомобіля Mitsubishi 2008 року.

Все виглядало в межах правил тому підтримку йому офіційно призначили. Щомісяця він отримував 1564 гривні. Згодом громадянин ще не раз звертався до органів соцзахисту з аналогічними заявами. Але в жодному випадку не зазначив що у власності є ще одне авто - Nissan Almera 2007 року.

Саме ця деталь і стала вирішальною. Закон передбачає що за наявності двох автомобілів людина втрачає право на отримання пенсії в Харкові. А отже з самого початку він не мав законного підґрунтя для виплат. Під час верифікації даних цей факт виявили.

Тоді ж стало зрозуміло, що попри те, що пенсія в Харкові передбачає отримання допомоги, від жовтня 2019 року до травня 2022 року держава виплатила чоловіку 56 тисяч 411 гривень на які він не мав права.

Суд визнав позов обґрунтованим і вирішив що кошти були отримані без правових підстав, тому доведеться компенсувати всю суму в повному обсязі.

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