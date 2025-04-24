Пенсія в Києві йому призначалася за інвалідністю, але відбулася переплата, через що ПФУ хотіли повернути гроші.

Пенсія в Києві призначалась чоловікові, проте він поновився на посаді, а ПФУ зажадали від нього повернути виплати в розмірі 104943 гривень, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в рішенні Солом'янського районного суду.

Пенсія в Києві йому призначалась по інвалідності. Однією з основних умов для призначення такої виплати є звільнення з військової служби. Згідно з копією наказу № 509, українець був звільнений зі служби з 3 серпня 2015 року.

Однак уже 17 березня 2016 року Окружний адміністративний суд столиці задовольнив його позов, визнавши протиправним і скасувавши наказ про звільнення. Начальника Генерального штабу забов'язали поновити чоловіка на посаді військового комісара, а рішення підлягало негайному виконанню. Відтак наказ про звільнення втратив чинність, а головна підстава для отримання виплати — звільнення зі служби — була анульована.

Тому ПФУ ухвалив рішення та пенсія в Києві чоловікові більше не призначалась. Через неподання вчасно інформації утворилася переплата пенсії у сумі 104 943 гривень за період з жовтня 2015-го по березень 2018 року.

Втім, суд відмовив у задоволенні позову ПФУ. Виплачені кошти не підлягають поверненню, оскільки не було доведено факту рахункової помилки з боку фонду або недобросовісності з боку отримувача пенсії, що відповідно до статті 50 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» є необхідною умовою для стягнення переплати.

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