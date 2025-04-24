Пенсия в Киеве ему предназначалась по инвалидности, но произошла переплата из-за чего ПФУ хотели вернуть деньги.

Пенсия в Киеве назначалась мужчине, однако он восстановился в должности, а ПФУ потребовали от него вернуть выплаты в размере 104 943 гривен, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в решении Соломенского районного суда.

Пенсия в Киеве ему предназначалась по инвалидности. Одним из основных условий для назначения такой выплаты является увольнение с военной службы. Согласно копии приказа №509, украинец был уволен со службы с 3 августа 2015 года.

Однако уже 17 марта 2016 Окружной административный суд столицы удовлетворил его иск, признав противоправным и отменив приказ об увольнении. Начальника Генерального штаба обязали восстановить мужчину в должности военного комиссара, а решение подлежало немедленному исполнению. Следовательно, приказ об увольнении утратил силу, а главное основание для получения выплаты — увольнение со службы — было аннулировано.

Поэтому ПФУ приняло решение и пенсия в Киеве мужчине больше не предназначалась. Из-за неподачи вовремя информации образовалась переплата в сумме 104 943 гривен за период с октября 2015 по март 2018 года.

Впрочем, суд отказал в удовлетворении иска ПФУ. Выплаченные средства не подлежат возврату, поскольку не был доказан факт счетной ошибки со стороны фонда или недобросовестности со стороны получателя, что в соответствии со статьей 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном страховании» является необходимым условием для взыскания переплаты.

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