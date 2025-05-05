В Харькове пенсия привела к судебным тяжбам, ведь мужчина неправомерно получал выплаты, как считает государственный орган.

Пенсия в Харькове стала предметом судебного разбирательства после того, как выяснилось, что в декларации мужчина "забыл" указать второй автомобиль, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Фрунзенского районного суда, гражданин несколько лет получал государственную помощь как человек пенсионного возраста без необходимого стажа.

Еще осенью 2019 года гражданин обратился в управление соцзащиты Немышлянского района с заявлением о назначении временной государственной помощи. Вместе с заявлением он подал декларацию, где сообщил о наличии одного автомобиля Mitsubishi 2008 года.

Все выглядело в пределах правил, поэтому поддержку ему официально назначили. Ежемесячно он получал 1564 гривны. Впоследствии гражданин еще не раз обращался в органы соцзащиты с аналогичными заявлениями. Но ни в коем случае не отметил, что в собственности есть еще одно авто - Nissan Almera 2007 года.

Именно эта деталь и стала решающей. Закон предусматривает, что при наличии двух автомобилей человек теряет право на получение пенсии в Харькове.

Тогда же стало понятно, что, несмотря на то, что пенсия в Харькове предусматривает получение помощи, с октября 2019 года по май 2022 года государство выплатило мужчине 56 тысяч 411 гривен на которые он не имел права.

Суд признал иск обоснованным и решил, что средства были получены без правовых оснований, поэтому придется компенсировать всю сумму в полном объеме.

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