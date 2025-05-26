Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове это шанс не только получить крышу над головой.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предлагают местные жители, которые готовы поддержать украинцев, предоставляя временное убежище в частном секторе, сообщает Politeka .

Есть несколько актуальных предложений. В частности, в одном из частных домов в тихом районе города хозяева готовы бесплатно предоставить жилье и питание женщине с ребенком. Коммунальные услуги оплачивать не нужно. В то же время ожидается посильная помощь в бытовых делах. Все подробности можно узнать, написав в Viber.

Еще один вариант – проживание в частном секторе района Новоселовка, недалеко от Южного вокзала (ЮЖД). Здесь есть все условия: горячая вода, душ, туалет в доме, стиральная машинка, холодильник, интернет. Комната полностью меблирована. Владелица ищет квартирантку, которая сможет помогать по дому: поддерживать порядок и готовить еду. Все вопросы — по телефону.

Также в Харькове предоставляется комната со всеми удобствами одной или двух женщин в частном доме. Проживание абсолютно безвозмездно. Связаться с владельцем можно по телефону или через Telegram.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове — это реальная возможность найти безопасное место жительства в сложный период.