Літні люди часто обирають активний спосіб життя і після виходу на заслужений відпочинок, тож робота для пенсіонерів стає в нагоді.

Робота для пенсіонерів є по всій Україні і роботодавці шукають людей не обов'язково з досвідом у певній сфері, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на платформі work.ua, у великих містах пропонують вакансії як із повним робочим днем, так і за сумісництвом. Зарплати різняться, але є приємні бонуси та стабільність.

В одному з житомирських ресторанів міжнародної мережі шукають працівника з гнучким графіком. Робота для пенсіонерів тут може бути хорошим варіантом, особливо якщо хочеться тримати ритм життя й при цьому мати щомісячну фінансову підтримку.

Оплата надається понад 22 тисячі гривень, і залежить вона від кількості відпрацьованих годин. Роботодавець обіцяє офіційне працевлаштування, регулярну виплату зарплати, бонуси, підтримку колективу та, головне, зручний графік, який можна обрати самостійно.

Ще один приклад — робота для пенсіонерів водієм у Києві. Тут зарплата сягає 37 000 на місяць. Потрібно мати власний вантажний автомобіль та досвід водіння. Потрібно буде доставляти електротехнічну продукцію, тож це варіант для тих, хто почувається впевнено за кермом і хоче мати стабільний дохід.

А у Львові є вакансія вантажника-комплектувальника з оплатою до 33 000. Роботодавець обіцяє офіційне працевлаштування, навчання та розвиток у логістичній сфері.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Харкові: нові вакансії, де платять від 12 тисяч

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.