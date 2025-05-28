Работа для пенсионеров есть по всей Украине и работодатели ищут людей не обязательно с опытом в определенной сфере, сообщает Politeka.
Как свидетельствуют объявления на платформе work.ua, в крупных городах предлагают вакансии как с полным рабочим днем, так и по совместительству. Зарплаты разнятся, но есть приятные бонусы и стабильность.
В одном из житомирских ресторанов международной сети ищут работника с гибким графиком. Работа для пенсионеров здесь может быть хорошим вариантом, особенно если хочется держать ритм жизни и иметь ежемесячную финансовую поддержку.
Оплата предоставляется свыше 22 тысяч гривен, и зависит она от количества отработанных часов.
Еще один пример – работа для пенсионеров водителем в Киеве. Здесь зарплата достигает 37 000 в месяц. Нужно иметь свой грузовой автомобиль и опыт вождения. Нужно будет доставлять электротехническую продукцию, поэтому это вариант для тех, кто чувствует себя уверенно за рулем и хочет иметь стабильный доход.
Во Львове есть вакансия грузчика-комплектовщика с оплатой до 33 000. Работодатель обещает официальное трудоустройство, обучение и развитие в логистической сфере.
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Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.