В больших городах работа для пенсионеров уже давно перестала быть исключением, ведь работодатели активно призывают людей с жизненным опытом.

Работа для пенсионеров охватывает множество профессий и становится привычным элементом на рынке труда, сообщает Politeka.

Как показывают предложения на платформе robota.ua, это не просто возможность немного подзаработать, но шанс оставаться в активном ритме, быть в коллективе и чувствовать себя нужными.

К примеру, мини-гостиницы в центре Киева ищут администратора с проживанием. Условия простые и понятные, а зарплата предоставляется от 14 до 18 000 гривен, плюс предусмотренные премии. Владельцы заведения отмечают, что работа для пенсионеров может быть идеальным вариантом, ведь включает в себя проживание, а также не нуждается в опыте.

Новичков обещают всему научить и оказать поддержку наставнику. Обязанности предусматривают заселение гостей, ежедневную уборку, стирку белья, ведение учета и создание атмосферы уюта. Предлагают гибкий график, накапливаемые выходные, стабильную оплату без задержек.

Другое предложение – вакансия водителя в логистической компании. Требуется опытный специалист с категорией С1. Здесь работа для пенсионеров тоже актуальна. Предпочтение отдается ответственным и пунктуальным кандидатам, имеющим спокойный стиль вождения.

Обещают зарплату 30 000, посменный график и автомобили в отличном состоянии. Заправка, техобслуживание, ремонт – за счет компании. Есть обучение, страхование и даже круглосуточная техподдержка.

Кроме этого, во Львове требуется электрогазосварщик. Здесь важны навыки, но возраст не является барьером. Предприятие сулит официальное трудоустройство, своевременную оплату труда и полную занятость. Зарплата здесь составляет 40 тысяч в месяц.

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