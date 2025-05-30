Життя після пенсії не обов'язково має бути про тишу та відпочинок, адже є робота для пенсіонерів у Харкові, яка дозволяє забезпечити собі більший комфорт.

Робота для пенсіонерів у Харкові перестала бути рідкістю і на відповідних сайтах з'являється все більше доступних пропозицій, повідомляє Politeka.

Як свідчать дані із платформи OLX, йдеться не лише про невеликий підробіток на кілька годин, а про повноцінну зайнятість із конкурентною оплатою праці.

На одному з виробництв у районі Левади відкрито кілька вакансій. Там шукають свердлувальника, фрезерувальника, різноробочого та слюсаря. Робота для пенсіонерів у Харкові передбачає стабільний графік п’ять днів на тиждень. Заробітну плату обіцяють виплачувати щотижня. Вона може сягати 17 тисяч.

Ще одна вакансія доступна в Основ’янському районі. Це посада водія-експедитора. Робота для пенсіонерів у Харкові тут полягає у доставці питної води. Приймають людей із категоріями водійських прав B, C та C1. Графік повний, зарплата — від 23 до 30 000 гривень на місяць.

Окрім цього, один з магазинів радіоелектронних компонентів на Салтівці шукає працівника на склад. Умови привабливі: стажування оплачується, зарплата надходить чотири рази на місяць, обіцяють до 20 000 після випробувального терміну.

Від кандидатів очікують навичок пов'язаних з комп’ютером, досвіду у складській справі, а також пунктуальності та уважності. Тож варіанти є і варто не гаяти часу та пробувати себе в усіх сферах, що зацікавили.

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