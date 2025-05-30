Жизнь после пенсии не обязательно должна быть о тишине и отдыхе, ведь есть работа для пенсионеров в Харькове, позволяющая обеспечить себе больший комфорт.

Работа для пенсионеров в Харькове перестала быть редкостью и на соответствующих сайтах появляется все большее количество доступных предложений, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют данные с платформы OLX, речь идет не только о небольшой подработке на несколько часов, но и о полноценной занятости с конкурентной оплатой труда.

На одном из производств в районе Левады открыто несколько вакансий. Там ищут сверлителя, разнорабочего и слесаря. Работа для пенсионеров в Харькове подразумевает стабильный график пять дней в неделю. Заработную плату обещают выплачивать еженедельно. Она может достигать 17 тысяч.

Еще одна вакансия доступна в Основянском районе. Это должность водителя-экспедитора. Работа для пенсионеров в Харькове здесь состоит в доставке питьевой воды. Принимают людей с категориями водительских прав B, C и C1. График полон, зарплата – от 23 до 30 000 гривен в месяц.

Кроме того, один из магазинов радиоэлектронных компонентов на Салтовке ищет работника на склад. Условия привлекательны: стажировка оплачивается, зарплата поступает четыре раза в месяц, обещают до 20 тысяч после испытательного срока.

От кандидатов ожидают навыки связаны с компьютером, опыта в складском деле, а также пунктуальности и внимательности. Так что варианты есть и стоит не терять времени и пробовать себя во всех интересующих сферах.

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