Відключення газу в Харкові є необхідним кроком для підтримання безпеки та надійності газопостачання у місті.

Планове відключення газу в Харкові відбудеться 3 червня, повідомляє Politeka.

За інформацією Харківської міської філії "Газмережі", це стосується Шевченківського та Основʼянського районів.

Таку ситуацію пояснюють проведенням робіт на газових мережах, що потребують тимчасового припинення газопостачання.

За інформацією філії, без подачі блакитного палива залишаться споживачі за адресами: вул. Домобудівельна (всі будинки) та проспект Перемоги, будинки №51, 53-Б, 87 та 89.

Після завершення робіт і отримання доступу до усіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання, підключення буде відновлено відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання.

Жителям цих районів радять заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей, аби уникнути неприємностей.

Планове відключення газу в Харкові є необхідним кроком для підтримання безпеки та надійності газопостачання у місті. Деталі щодо тривалості робіт та відновлення подачі газу обіцяють повідомити додатково.

Окрім того, жителів просять дотримуватися правил безпеки під час відключення. Рекомендується заздалегідь перекрити газові прилади та не використовувати їх до повного відновлення подачі. Слідкуйте за офіційними повідомленнями для отримання актуальної інформації.

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