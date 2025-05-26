Скористатися правом на безкоштовне житло для ВПО у Харкові можуть переселенці в деяких випадках

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові може надаватися на певний строк або безстроково з можливістю подальшої приватизації, повідомляє Politeka.net.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які зареєстровані в Єдиній інформаційній базі, можуть отримати житло з комунального фонду громади — безкоштовно на один рік із можливістю продовження терміну проживання.

Хто має право

Скористатися правом на безкоштовне житло для ВПО у Харкові можуть переселенці, які:

не мають житла у власності;

у власності; мають житлову площу менше ніж 13,65 м² на особу або 35,22 м² на домогосподарство (відповідно до Постанови №409);

або (відповідно до Постанови №409); виняток: враховується житло, що розташоване на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій.

Пільгові умови надаються багатодітним родинам, сім’ям із дітьми, вагітним жінкам, пенсіонерам, людям з інвалідністю або тим, чиє житло зруйноване чи непридатне для проживання.

Умови проживання:

Житло надається безкоштовно, сплачуються лише комунальні послуги. Право на проживання діє на період воєнного стану та ще 6 місяців після його завершення.

Як подати заявку

Щоб отримати житло, ВПО потрібно подати заяву до органу місцевого самоврядування або ЦНАПу за місцем реєстрації як внутрішньо переміщеної особи.

До заяви додаються копії таких документів:

паспорт або інший документ, що підтверджує громадянство України;

довідка ВПО (заявника та членів родини);

документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про народження, шлюб тощо);

документи про опікунство (якщо є);

реєстраційні номери облікових карток платників податків (ІПН) усіх повнолітніх членів родини;

довідки, що підтверджують право на пріоритет (інвалідність, багатодітність, втрату житла, вагітність, пенсійний вік тощо).

Після розгляду документів орган місцевого самоврядування ухвалює рішення щодо взяття на облік та можливого надання будинку. На безкоштовне житло для ВПО у Харкові потрібно буде зачекати. Наприклад, у разі появи вільного житла для тимчасового проживання місцеві органи влади зобов’язані передати його переселенцям не пізніше ніж через три робочі дні після надходження цього приміщення до фонду.

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