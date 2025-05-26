Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове может предоставляться на определенный срок или бессрочно с возможностью дальнейшей приватизации, сообщает Politeka.net.
Внутри перемещенные лица, зарегистрированные в Единой информационной базе, могут получить недвижимость из коммунального фонда общины — безвозмедно на один год с возможностью продления срока проживания.
Кто имеет право
Воспользоваться правом на бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове могут переселенцы, которые:
- не имеют недвижимость в собственности;
- имеют жилую площадь менее 13,65 м² на человека или 35,22 м² на домохозяйство (в соответствии с Постановлением №409);
- исключение: учитывается недвижимость, расположенное на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий.
Льготные условия предоставляются многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, пенсионерам, людям с инвалидностью или тем, чьи апартаменты разрушены или непригодны для проживания.
Условия проживания:
Апартаменты предоставляются бесплатно, оплачиваются только коммунальные услуги. Право на жительство действует на период военного положения и еще 6 месяцев после его завершения.
Как подать заявку
Чтобы получить дом, переселенцам нужно подать заявление в орган местного самоуправления или ЦНАП по месту регистрации как внутренне перемещенного лица.
К заявлению прилагаются копии следующих документов:
- паспорт или другой, подтверждающий гражданство Украины;
- справка ВПЛ (заявителя и членов семьи);
- документы, подтверждающие родственные связи (свидетельства о рождении, браке и т.п.);
- документы об опекунстве (если есть);
- регистрационные номера учетных карт налогоплательщиков (ИНН) всех совершеннолетних членов семьи;
- справки, подтверждающие право на приоритет (инвалидность, многодетность, потеря обители, беременность, пенсионный возраст и т.п.).
После рассмотрения документов орган местного самоуправления принимает решение о взятии на учет и возможном предоставлении дома. Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове нужно будет подождать. Например, в случае появления свободного помещения для временного проживания местные органы власти обязаны передать его переселенцам не позднее чем через три рабочих дня после поступления этого помещения в фонд.
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