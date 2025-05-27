Отключение газа в Харькове является необходимым шагом для обеспечения безопасности и надежности газоснабжения в городе.

Плановое отключение газа в Харькове пройдет 3 июня, сообщает Politeka.

По информации Харьковского городского филиала "Газсети", это касается Шевченковского и Основенского районов.

Такую ситуацию объясняют проведением работ на газовых сетях, требующих временного прекращения газоснабжения.

По информации филиала, без подачи голубого топлива останутся потребители по адресам: ул. Домостроительная (все дома) и проспект Победы, дома №51, 53-Б, 87 и 89.

После завершения работ и получения доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовых систем газоснабжения, подключение будет восстановлено в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения.

Жителям этих районов советуют заранее подготовиться к временным неудобствам во избежание неприятностей.

Плановое отключение газа в Харькове является необходимым шагом для обеспечения безопасности и надежности газоснабжения в городе. Детали о продолжительности работ и возобновлении подачи газа обещают сообщить дополнительно.

Кроме того, жителей просят соблюдать правила безопасности при отключении. Рекомендуется перекрыть газовые приборы заранее и не использовать их до полного восстановления подачи. Следите за официальными сообщениями для получения актуальной информации.

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