Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області з 1 червня торкнулося мешканців села Вільне, повідомляє Politeka.

Тут вартість води зросла до рекордних 78 грн за кубометр. Місцеві обурені: вода — технічна, не придатна для пиття чи поливу, хоча у квитанціях вказано, що вона відповідає гігієнічним нормам. У сусідньому селі Зарічне становить 60 грн, і мешканці не розуміють, звідки така різниця.

В адміністрації пояснюють: востаннє тариф переглядали три роки тому, а витрати на електроенергію зросли на 200%. Водночас лише 30% селян сплачують рахунки, а борг перед комунальним підприємством сягнув понад 100 тисяч гривень.

Люди ж масово переходять на дощову воду та криниці, питну купують окремо. Вимагають пояснень і звернулися до селищної ради. Голова громади Петро Єрьомінко пообіцяв зібрати бюджетну комісію.

На загальнодержавному ппідвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області з 1 червня не передбачено. Електроенергія залишиться за ціною 4,32 грн/кВт-год до жовтня, газ — 7,96 грн/куб до кінця квітня 2026-го, вода — без підвищень.