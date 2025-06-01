Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області з 1 червня торкнулося мешканців села Вільне, повідомляє Politeka.
Тут вартість води зросла до рекордних 78 грн за кубометр. Місцеві обурені: вода — технічна, не придатна для пиття чи поливу, хоча у квитанціях вказано, що вона відповідає гігієнічним нормам. У сусідньому селі Зарічне становить 60 грн, і мешканці не розуміють, звідки така різниця.
В адміністрації пояснюють: востаннє тариф переглядали три роки тому, а витрати на електроенергію зросли на 200%. Водночас лише 30% селян сплачують рахунки, а борг перед комунальним підприємством сягнув понад 100 тисяч гривень.
Люди ж масово переходять на дощову воду та криниці, питну купують окремо. Вимагають пояснень і звернулися до селищної ради. Голова громади Петро Єрьомінко пообіцяв зібрати бюджетну комісію.
На загальнодержавному ппідвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області з 1 червня не передбачено. Електроенергія залишиться за ціною 4,32 грн/кВт-год до жовтня, газ — 7,96 грн/куб до кінця квітня 2026-го, вода — без підвищень.
На фоні ситуації з водою експерти радять мешканцям регулярно перевіряти платіжки і звертатися до постачальників за роз’ясненнями щодо цін.
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