Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области с 1 июня коснулось жителей села Вольное, сообщает Politeka.

Здесь стоимость воды выросла до рекордных 78 грн за кубометр. Местные возмущены: вода – техническая, не пригодна для питья или полива, хотя в квитанциях указано, что она соответствует гигиеническим нормам. В соседнем селе Заречное составляет 60 грн, и жители не понимают, откуда такая разница.

В администрации объясняют: последний раз тариф пересматривали три года назад, а затраты на электроэнергию выросли на 200%. В то же время, только 30% крестьян платят счета, а долг перед коммунальным предприятием достиг более 100 тысяч гривен.

Люди же массово переходят на дождевую воду и колодцы, питьевую покупают отдельно. Требуют объяснений и обратились в поселковый совет. Глава общины Петр Еременко пообещал собрать бюджетную комиссию.

На общегосударственном повышении тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области с 1 июня не предусмотрено. Электроэнергия останется по цене 4,32 грн/кВт-ч до октября, газ – 7,96 грн/куб до конца апреля 2026-го, вода – без повышений.