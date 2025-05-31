Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається программою ООН, проте варто знати, що може змінитись з 1 червня, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо всі відомі подробиці.

Хто має право на виплати:

пенсіонери;

особи, які не мають права на пенсію;

люди з інвалідністю;

діти з інвалідністю.

Як працює програма:

Механізм надання доволі простий. Якщо ваша щомісячна соціальна виплата менша за визначений мінімальний рівень у 3 250 гривень, WFP доплачує різницю. Наприклад, якщо ви отримуєте 2 500 грн, то додатково отримаєте ще 750 грн.

Ці кошти автоматично надходять щомісяця на банківський рахунок – зазвичай через той самий банк, через який здійснюється пенсійна або інша державна виплата.

Як отримати:

Для участі у програмі потрібно бути внесеним до бази даних Міністерства соціальної політики або пройти перевірку на відповідність критеріям. Реєстрація відбувалася через органи соціального захисту населення або через уповноважені міжнародні організації.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області від Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), що впроваджується у співпраці з Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом, діятиме щонайменше до кінця травня 2025 року. Чи буде вона продовжена та що зміниться з 1 червня — наразі не повідомляється, відповідна інформація очікується згодом.

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