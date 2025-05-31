Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется программой ООН, однако следует знать, что может измениться с 1 июня, сообщает Politeka.net.

Рассказываем все известные подробности.

Кто имеет право на выплаты:

пенсионеры;

лица, не имеющие права на пенсию;

люди с инвалидностью;

дети с инвалидностью.

Как работает программа:

Механизм предоставления достаточно прост. Если ваша ежемесячная социальная выплата меньше определенного минимального уровня в 3 250 гривен, WFP доплачивает разницу. Например, если вы получаете 2500 грн, то дополнительно получите еще 750 грн.

Эти средства автоматически поступают ежемесячно на банковский счет – обычно через тот же банк, через который осуществляется пенсионная или иная государственная выплата.

Как получить:

Для участия в программе необходимо внести в базу данных Министерства социальной политики или пройти проверку на соответствие критериям. Регистрация проходила через органы социальной защиты населения или через уполномоченные международные организации.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области от Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), которая внедряется в сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины и Пенсионным фондом, будет действовать, по меньшей мере, до конца мая 2025 года. Будет ли она продолжена и что изменится с 1 июня, пока не сообщается, соответствующая информация ожидается впоследствии.

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