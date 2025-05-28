Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернівецькій області з 1 червня обумовлено двома чинниками.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернівецькій області з 1 червня торкнеться вартості вивезення побутових, повідомляє Politeka.

Як відомо, на засіданні виконкому міської ради ухвалили рішення про чергове збільшення цін у Чернівцях через зростання витрат підрядних організацій. Нові ціни почнуть діяти з початку літа.

У колишньому Першотравневому районі (обслуговує ТОВ "Укрвторесурс") мешканці квартир платитимуть 62,69 грн з особи (раніше – 59,61), а жителі приватних будинків – 71,38 грн (було 67,53).

У колишньому Шевченківському районі, а також у Коровії та Чорнівці (підрядник – ТОВ "Макс клін-сіті") квартири – 61,75 грн (було 57,44), приватні будинки в селах – 60,51 грн (було 52,72), а в місті – 70,01 грн з особи (раніше – 66,15).

Ціна розраховується на кожну зареєстровану людину. Таким чином, родина з трьох осіб у квартирі сплачуватиме від 185 до 188 гривень щомісяця.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернівецькій області з 1 червня обумовлено двома головними чинниками: зростанням вартості захоронення сміття на полігоні та включенням до тарифу перевезення зрізаних дерев і кущів.

Це вже не перше цінове збільшення, і в майбутньому чернівчанам слід готуватись до можливих нових змін у платіжках.

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