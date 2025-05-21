Історія про пенсію в Чернігові перетворилась для військового пенсіонера на тривалу юридичну тяганину, тож розповідаємо деталі.

Сума в понад 200 тисяч гривень пенсії в Чернігові так і не надійшла на рахунок громадянина, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Деснянського районного суду міста, чоловік перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в нашій області та отримує пенсію в чернігові відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

ПФУ провів перерахунок без обмеження пенсії в Чернігові максимальним розміром в розмірі 90% грошового забезпечення. Різниця виплат за період з 1 лютого 2023 року до 31 жовтня 2024 року складає 204 023 гривень. Однак, зазначена сума коштів громадянину виплачена не була.

Чоловік вимагав від ПФУ компенсацію за моральну шкоду у розмірі 100 тисяч гривень. Однак ПФУ пояснив, що виплата буде проведена, коли надійдуть кошти, і підстав для моральної компенсації вони не бачать. Мовляв, емоційний дискомфорт чоловік не довів, а факт самої заборгованості ще не означає, що були завдані страждання.

Суд частково погодився з аргументами сторін. Але водночас визнав, що позивач усе ж зазнав моральної шкоди. Йдеться не лише про затримку з грошима, а й про занижені суми, через які чоловік мусив змінювати звичний ритм життя, переживати, звертатися до суду, втрачати час і нерви.

У підсумку суд вирішив стягнути на користь позивача 2 тисячі гривень з держбюджету як компенсацію за моральну шкоду.

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