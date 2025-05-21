История о пенсии в Чернигове превратилась для военного пенсионера в длительную юридическую волокиту, поэтому рассказываем детали.

Сумма более 200 тысяч гривен пенсии в Чернигове так и не поступила на счет гражданина, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Деснянского районного суда города, мужчина состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в нашей области и получает пенсию в чернигове в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц».

ПФУ произвел перерасчет без ограничения пенсии в Чернигове максимальным размером в размере 90% денежного довольствия. Разница выплат за период с 1 февраля 2023 года по 31 октября 2024 года составляет 204 023 гривен. Однако указанная сумма средств гражданину выплачена не была.

Муж требовал от ПФУ компенсацию за моральный ущерб в размере 100 тысяч гривен. Однако ПФУ объяснил, что выплата будет произведена, когда поступят средства, и оснований для моральной компенсации они не видят. Мол, эмоциональный дискомфорт мужчина не доказал, а факт самой задолженности еще не означает, что были причинены страдания.

Суд частично согласился с доводами сторон. Но в то же время признал, что истец все же нанес моральный ущерб. Речь идет не только о задержке с деньгами, но и о заниженных суммах, из-за которых мужчина должен был менять привычный ритм жизни, переживать, обращаться в суд, терять время и нервы.

В итоге суд решил взыскать в пользу истца 2 тысяч гривен из госбюджета в качестве компенсации за моральный ущерб.

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