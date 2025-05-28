Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черновицкой области с 1 июня обусловлено двумя факторами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черновицкой области с 1 июня коснется стоимости вывоза бытовых, сообщает Politeka.

Как известно, на заседании исполкома городского совета приняли решение об очередном увеличении цен в Черновцах из-за роста расходов подрядных организаций. Новые цены начнут действовать уже с начала этого лета.

В бывшем Первомайском районе (обслуживает ООО "Укрвторесурс") жильцы будут платить 62,69 грн с человека (ранее – 59,61), а жители частных домов – 71,38 грн (было 67,53).

В бывшем Шевченковском районе, а также в Коровии и Черновцах (подрядчик – ООО "Макс клин-сити") квартиры – 61,75 грн (было 57,44), частные дома в селах – 60,51 грн (было 52,72), а в городе – 70,01 гривень (ранее 66,15).

Цена рассчитывается на каждого зарегистрированного человека. Таким образом, семья из трех человек в квартире будет платить от 185 до 188 гривен ежемесячно.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черновицкой области с 1 июня обусловлено двумя главными факторами: ростом стоимости захоронения мусора на полигоне и включением в тариф перевозки срезанных деревьев и кустов.

Это уже не первое ценовое увеличение, и в будущем местным жителям следует готовиться к возможным новым изменениям в платежках.

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