Місцеві мешканці вже повинні готуватися до подорожчання проїзду в Черкаській області з 1 червня, тому розповідаємо, наскільки зміняться ціни.

Подорожчання проїзду в Черкаській області з 1 червня охопить міські автобусні маршрути в Каневі, повідомляє Politeka.

Мешканцям міста доведеться звикати до нових цін на громадський транспорт. Уже з початку місяця поїздка в межах Канева обійдеться у 15 гривень замість звичних 13.

Таке рішення про подорожчання проїзду в Черкаській області з 1 червня було прийнято під час засідання виконавчого комітету міської ради, яке відбулося 14 травня.

Підвищення торкнеться кругових маршрутів №1, №2, №4 і №5. Йдеться про ті напрямки, якими щодня користуються мешканці, аби дістатися на роботу, до лікарні, школи чи просто у справах. Для багатьох пасажирів ці зміни стануть відчутними, особливо для тих, хто їздить щоденно.

Також зміниться вартість квитка для школярів. Якщо зараз вона становить 6 гривень, то з початком літа зросте до 7. Пільговий тариф діятиме в період навчального року. Батькам варто врахувати це під час планування витрат, адже навіть одна гривня може скластися у суттєву суму протягом місяця.

Причини подорожчання проїзду в Черкаській області з 1 червня добре знайомі всім. Перевізник називає головні фактори ціноого зростання. Серед них підвищення мінімальної заробітної плати в Україні, дороге пальне та зростання цін на запчастини.

Питання тарифу вивчалося на рівні профільних комісій, у роботі яких брали участь представники кількох міських управлінь, зокрема з економіки, фінансів, соціального захисту та ЖКГ. Вони розглядали можливі варіанти і зійшлися на тому, що новий тариф є економічно обґрунтованим.

Нововведення стосуватимуться і приміських маршрутів. Новий тариф у розмірі 1.70 грн за кілометр буде діяти для пасажирів, які їздитимуть із нашого населеного пункту до сіл Хмільна, Михайлівка та Лука.

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