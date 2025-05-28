Местные жители должны готовиться к подорожанию проезда в Черкасской области с 1 июня, поэтому рассказываем, насколько изменятся цены.

Подорожание проезда в Черкасской области с 1 июня охватит городские автобусные маршруты в Каневе, сообщает Politeka.

Жителям города придется свыкаться с новыми ценами на общественный транспорт. Уже с начала месяца поездка в пределах Канева обойдется в 15 гривен вместо привычных 13 гривен.

Такое решение о подорожании проезда в Черкасской области с 1 июня было принято во время состоявшегося 14 мая заседания исполнительного комитета городского совета.

Повышение коснется круговых маршрутов №1, №2, №4 и №5. Речь идет о направлениях, которыми ежедневно пользуются жильцы, чтобы добраться на работу, в больницу, школу или просто по делам. Для многих пассажиров эти изменения станут ощутимы, особенно для тех, кто ездит ежедневно.

Также изменится стоимость билета для школьников. Если она составляет 6 гривен, то с началом лета вырастет до 7. Льготный тариф будет действовать в период учебного года. Родителям следует учесть это при планировании расходов, ведь даже одна гривна может сложиться в значительную сумму в течение месяца.

Причины подорожания проезда в Черкасской области с 1 июня хорошо знакомы всем. Перевозчик называет главные факторы ценового роста. Среди них повышение минимальной заработной платы в Украине, дорогостоящее горючее и рост цен на запчасти.

Вопрос тарифа изучался на уровне профильных комиссий, в работе которых принимали участие представители нескольких городских управлений, в том числе по экономике, финансам, социальной защите и ЖКХ. Они рассматривали возможные варианты и сошлись на том, что новый тариф экономически обоснован.

Нововведения будут касаться и пригородных маршрутов. Новый тариф в размере 1.70 грн за километр будет действовать для пассажиров, которые будут ездить из нашего населенного пункта в деревни Хмельная, Михайловка и Лука.

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