У цьому матеріалі зібрано головні церковні свята, які відзначатимуть в червні 2025 року, відповідно до календаря ПЦУ, пише Politeka.
1 червня – День памʼяті св. мученика Юстина Філософа та інших, Преподобного Агапіта Києво-Печерського;
2 – Святителя Никифора, великомученика Іоана Нового, священномученика Пофина;
3 – мучеників Лукиліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія та мучениці Павли;
4 – свят. Митрофана, патріарха Константинопольського, муч. Фронтасія, Северина, Северіана та Силана, Конкордія;
5 – Дорофея, єпископа Тирського, свят. Костянтина, митрополита Київського і всієї Руси, муч. Маркіяна, Никандра, Іперехія, Аполона, Леоніда, Арія, Горгія, Селінія, Іринія та Памвона;
6 – преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського, преп. Іларіона Нового;
7 – Троїцька поминальна субота, День священномученика Маркеліана, єпископа Римського, Клавдія, Кирина і Антоніна;
8 червня 2025 ПЦУ відзначатиме велике церковне свято День Святої Трійці (Пʼятдесятницю), повідомляє Politeka.
9 – Духів день, святителя Кирила;
10 – Іоана (Максимовича), митрополита Тобольського, муч. Олександра та Антоніни;
11 – апост. Варфоломія і Варнави, Свят. Луки;
12 – преподобних Петра Афонського, Іоана, Андрія, Іраклемона і Феофіла;
13 – преподоб. Анни та її сина Іоана;
14 – пророка Єлисея, святителя Мефодія, князя Мстислава Хороброго;
15 – День усіх святих, святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Руси;
16 – Тихона, єпископа Амафунтського;
17 – муч. Мануїла, Савела та Ісмаїла;
18 – Леонтія, Іпатія, Феодула;
19 – апостола Іуди;
20 – Мефодія, єпископа Патарського, муч. Інни, Пінни, Римми;
21 – преп. Юлія і Юліана;
22 – День памʼяті всіх святих землі Української;
23 – муч. Агрипини Римлянки;
24 – Різдво пророка, Хрестителя Господнього Іоана;
25 – преп. Григорія, чудотворця Києво-Печерського;
26 – пр. Давида Солунського, Іоана, єпископа Готського;
27 – пр. Самсона, Севіра, Георгія Іверського Святогорця;
28 – пр. Ксенофонта Робейського;
29 – День апостолів Петра і Павла;
30 – Собор 12 апостолів.
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