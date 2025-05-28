У червні Православна церква України відзначатиме низку важливих свят і памʼятних дат, включно з Днем Святої Трійці.

У цьому матеріалі зібрано головні церковні свята, які відзначатимуть в червні 2025 року, відповідно до календаря ПЦУ, пише Politeka.

1 червня – День памʼяті св. мученика Юстина Філософа та інших, Преподобного Агапіта Києво-Печерського;

2 – Святителя Никифора, великомученика Іоана Нового, священномученика Пофина;

3 – мучеників Лукиліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія та мучениці Павли;

4 – свят. Митрофана, патріарха Константинопольського, муч. Фронтасія, Северина, Северіана та Силана, Конкордія;

5 – Дорофея, єпископа Тирського, свят. Костянтина, митрополита Київського і всієї Руси, муч. Маркіяна, Никандра, Іперехія, Аполона, Леоніда, Арія, Горгія, Селінія, Іринія та Памвона;

6 – преподобного Віссаріона, чудотворця Єгипетського, преп. Іларіона Нового;

7 – Троїцька поминальна субота, День священномученика Маркеліана, єпископа Римського, Клавдія, Кирина і Антоніна;

8 червня 2025 ПЦУ відзначатиме велике церковне свято День Святої Трійці (Пʼятдесятницю), повідомляє Politeka.

9 – Духів день, святителя Кирила;

10 – Іоана (Максимовича), митрополита Тобольського, муч. Олександра та Антоніни;

11 – апост. Варфоломія і Варнави, Свят. Луки;

12 – преподобних Петра Афонського, Іоана, Андрія, Іраклемона і Феофіла;

13 – преподоб. Анни та її сина Іоана;

14 – пророка Єлисея, святителя Мефодія, князя Мстислава Хороброго;

15 – День усіх святих, святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Руси;

16 – Тихона, єпископа Амафунтського;

17 – муч. Мануїла, Савела та Ісмаїла;

18 – Леонтія, Іпатія, Феодула;

19 – апостола Іуди;

20 – Мефодія, єпископа Патарського, муч. Інни, Пінни, Римми;

21 – преп. Юлія і Юліана;

22 – День памʼяті всіх святих землі Української;

23 – муч. Агрипини Римлянки;

24 – Різдво пророка, Хрестителя Господнього Іоана;

25 – преп. Григорія, чудотворця Києво-Печерського;

26 – пр. Давида Солунського, Іоана, єпископа Готського;

27 – пр. Самсона, Севіра, Георгія Іверського Святогорця;

28 – пр. Ксенофонта Робейського;

29 – День апостолів Петра і Павла;

30 – Собор 12 апостолів.

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